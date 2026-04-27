Опасная выходка на ВОАД в Алматы: водитель проехал против потока – и сел

В Алматы водитель выехал на встречную полосу оживленной магистрали, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Медеуского района 27 апреля 2026 года рассказали, что 26 апреля около 00:40 на Восточной объездной дороге (ВОАД) водитель автомобиля Changan двигался по дороге во встречном направлении и совершал опасные маневры.

"Его действия создали реальную угрозу другим участникам дорожного движения и нарушили общественный порядок. В ходе судебного разбирательства правонарушитель признал свою вину и раскаялся. Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 434 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство)", – говорится в сообщении.

Суд назначил нарушителю наказание в виде 10 суток административного ареста.

