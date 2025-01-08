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Общество

Младенец-гигант родился в Жамбылской области

Младенец-гигант родился в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 17:23 Фото: unsplash
В Министерстве здравоохранения Казахстана сегодня, 8 января 2025 года, рассказали, что в одной из областей республики родился малыш, вес которого превысил 6 кг, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что младенец-гигант появился на свет в Жамбылской области.

"Такие детки во всемирной акушерской практике называются "плод-гигант". Благодаря врачам и высокому профессионализму первые роды Айгерим Тукеевой прошли успешно с помощью кесарева сечения, что имеет большое преимущество, так как родовые травмы практически исключены. Малыш Айгерим Тукеевой и Бекзата Тлеубердинова родился весом 6 кг 140 г", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

По данным Минздрава, сегодня Кордайская районная больница готовится к выписке новоиспеченной мамы и малыша.

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9 октября 2024 года сообщалось, что в родильном отделении городской больницы №2 Шымкента на свет появился ребенок-батыр. Вес мальчика, которого назвали Тауекелем, составил 6,5 кг.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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