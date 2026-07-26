Пьяный мужчина застрял в камышах на озере в Акмолинской области

На озере Батпакколь в Акмолинской области спасатели пришли на помощь мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения зашел в камыши и не смог самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

В службу 112 Акмолинской области поступило сообщение о происшествии на озере Батпакколь. Мужчина, находившийся в лодке, услышал крики о помощи со стороны камышей и сообщил об этом спасателям.

Прибывшие сотрудники МЧС установили, что мужчина 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в камыши и не смог самостоятельно выбраться.

Спасатели оперативно извлекли его из воды, доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

В МЧС напомнили, что употребление алкоголя во время отдыха у воды значительно повышает риск несчастных случаев. Ведомство призвало граждан не заходить в воду в состоянии опьянения и соблюдать правила безопасности.

Ранее сообщалось, что трое детей и двое взрослых погибли на водоемах в Акмолинской области с 11 по 12 июля 2026 года.