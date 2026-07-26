#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
476.07
541.86
6.08
События

Пьяный мужчина застрял в камышах на озере в Акмолинской области

спасенный, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 14:37 Фото: МЧС РК
На озере Батпакколь в Акмолинской области спасатели пришли на помощь мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения зашел в камыши и не смог самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

В службу 112 Акмолинской области поступило сообщение о происшествии на озере Батпакколь. Мужчина, находившийся в лодке, услышал крики о помощи со стороны камышей и сообщил об этом спасателям.

Прибывшие сотрудники МЧС установили, что мужчина 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в камыши и не смог самостоятельно выбраться.

Спасатели оперативно извлекли его из воды, доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

В МЧС напомнили, что употребление алкоголя во время отдыха у воды значительно повышает риск несчастных случаев. Ведомство призвало граждан не заходить в воду в состоянии опьянения и соблюдать правила безопасности.

Ранее сообщалось, что трое детей и двое взрослых погибли на водоемах в Акмолинской области с 11 по 12 июля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
горы
17:00, 27 июля 2024
Застрявшего в горах Туркестанской области мужчину спустили на землю на вертолете
спасение
13:33, 09 марта 2026
Рыбаки застряли в сугробах в Акмолинской области
спасли детей
17:22, 14 июля 2024
Троих детей и мужчину спасли на озере в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
XXIII тур КПЛ могут перенести из-за выборов в Курылтай
14:58, Сегодня
XXIII тур КПЛ могут перенести из-за выборов в Курылтай
Новый генсекретарь КФФ Скотт Манн совершил рабочий визит в Алматы
14:26, Сегодня
Новый генсекретарь КФФ Скотт Манн совершил рабочий визит в Алматы
Сборная Казахстана по волейболу потерпела третье поражение подряд на чемпионате CAVA
13:54, Сегодня
Сборная Казахстана по волейболу потерпела третье поражение подряд на чемпионате CAVA
&quot;Челси&quot; опубликовал первое фото с Дастаном Сатпаевым с предсезонки в Австралии
13:18, Сегодня
"Челси" опубликовал первое фото с Дастаном Сатпаевым с предсезонки в Австралии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: