В рамках Дней культуры Казахстана в Армении прошел гала-концерт

В рамках Дней культуры Казахстана в Армении в концертном зале имени Арама Хачатуряна состоялся гала-концерт казахстанских мастеров искусств, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие посетили министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян, посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев, а также представители армянской интеллигенции, дипломатического корпуса, творческих союзов, казахской диаспоры, ученых, писателей и деятелей культуры, сообщил казахстанский Минкульт.

"Сегодняшнее знаменательное событие стало возможным благодаря дружеским отношениям глав наших государств и стратегическому партнерству двух стран. Хочу отметить, что сегодняшняя встреча совпала с праздником Светлой Пасхи. Очевидно, что это тоже символ дружбы и единства, которые начинаются с сострадания и доброты. Надеюсь, что в дальнейшем связь между нашими странами будет крепкой и плодотворной во благо наших народов. Ведь в искусстве и культуре нет границ. Культура объединяет страны, закладывает основу взаимопонимания и уважения между народами. Общие ценности и творческая связь – незыблемые звенья мира и дружбы", – отметила Балаева, выступая с приветственной речью.

Для зрителей прозвучали народные произведения и мелодии современных композиторов, казахстанская эстрада, классика и фольклор.

Фото: Министерство культуры и информации РК

"Публика встречала каждое выступление восторженными аплодисментами, а в финале концерта зал аплодировал стоя", – сообщает пресс-служба министерства культуры и информации Казахстана.

Фото: Министерство культуры и информации РК

В рамках Дней культуры Казахстана в Армении, мероприятия которых посетили более 3000 человек, состоялась двусторонняя встреча министров двух стран — Аиды Балаевой и Жанны Андреасян. Стороны обсудили расширение культурного сотрудничества. В программе мероприятий были продемонстрированы казахстанские фильмы, состоялось открытие Парка имени Абая Кунанбайулы в Ереване.

Фото: Министерство культуры и информации РК



С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией это первое официальное и столь масштабное культурное мероприятие. В октябре 2024 года в Астане прошли Дни культуры Армении в Казахстане.