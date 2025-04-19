В рамках Дней культуры Казахстана в Армении прошел гала-концерт
Мероприятие посетили министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян, посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев, а также представители армянской интеллигенции, дипломатического корпуса, творческих союзов, казахской диаспоры, ученых, писателей и деятелей культуры, сообщил казахстанский Минкульт.
"Сегодняшнее знаменательное событие стало возможным благодаря дружеским отношениям глав наших государств и стратегическому партнерству двух стран. Хочу отметить, что сегодняшняя встреча совпала с праздником Светлой Пасхи. Очевидно, что это тоже символ дружбы и единства, которые начинаются с сострадания и доброты. Надеюсь, что в дальнейшем связь между нашими странами будет крепкой и плодотворной во благо наших народов. Ведь в искусстве и культуре нет границ. Культура объединяет страны, закладывает основу взаимопонимания и уважения между народами. Общие ценности и творческая связь – незыблемые звенья мира и дружбы", – отметила Балаева, выступая с приветственной речью.
Для зрителей прозвучали народные произведения и мелодии современных композиторов, казахстанская эстрада, классика и фольклор.
Фото: Министерство культуры и информации РК
"Публика встречала каждое выступление восторженными аплодисментами, а в финале концерта зал аплодировал стоя", – сообщает пресс-служба министерства культуры и информации Казахстана.
Фото: Министерство культуры и информации РК
В рамках Дней культуры Казахстана в Армении, мероприятия которых посетили более 3000 человек, состоялась двусторонняя встреча министров двух стран — Аиды Балаевой и Жанны Андреасян. Стороны обсудили расширение культурного сотрудничества. В программе мероприятий были продемонстрированы казахстанские фильмы, состоялось открытие Парка имени Абая Кунанбайулы в Ереване.
Фото: Министерство культуры и информации РК
С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией это первое официальное и столь масштабное культурное мероприятие. В октябре 2024 года в Астане прошли Дни культуры Армении в Казахстане.