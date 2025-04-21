В аэропорту Алматы пройдут учения: горожан просят не распространять ложную информацию
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
21 апреля на территории международного аэропорта города Алматы с 09:00 до 17:00 пройдут плановые антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.
Ограничение передвижения авиа- и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено, передает Алматинский городской общественный штаб по борьбе с терроризмом. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.
"Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации", – говорится в сообщении.
Кроме того штаб предупреждает, что согласно статьи 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.
Накануне в аэропорту Актау на борту самолета авиакомпании Scat, прилетевшего из Астаны, произошел инцидент с участием одного из пассажиров.
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