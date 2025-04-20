Авиапассажир напал на бортпроводника в Актау

В аэропорту Актау на борту самолета авиакомпании Scat, прилетевшего из Астаны, произошел инцидент с участием одного из пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала свидетельница Карима местному изданию lada.kz, конфликт случился сразу после посадки, около 00:05 20 апреля 2025 года.

По ее словам, один из мужчин, выйдя из самолета, вспомнил, что забыл мобильный телефон в салоне, и попытался вернуться за ним. Его остановил бортпроводник, попросив немного подождать, так как пассажиры еще покидали борт. Несмотря на это, мужчина проигнорировал просьбу, продолжил прорываться, а затем ударил сотрудника по лицу.

"Этот мужчина весь полет никаких беспокойств не доставлял. Мы не ожидали такого и очень возмущены его поведением. Хорошо, что бортпроводник – крепкий парень, а если бы это была девушка?! Агрессор активно махал кулаками, он сам крупный мужчина, а рядом с местом происшествия сидела женщина с инвалидностью, были другие люди, кто-нибудь мог пострадать. Надо строго наказывать за такое поведение, физическое насилие недопустимо", — поделилась Карима.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По словам очевидцев, на помощь нарушителю приехал родственник, который также вел себя агрессивно. Оба отрицали свою вину, однако свидетели подтвердили факт нападения и выразили надежду, что виновный понесет наказание.

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