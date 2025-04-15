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События

Раскрыты новые факты по делу экс-депутата маслихата: задержан экс-чиновник МСХ

Раскрыты новые факты по делу экс-депутата маслихата: задержан экс-чиновник МСХ, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 10:51 Фото: Telegram/afm_rk
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу сегодня заявили о задержании бывшего чиновника Министерства сельского хозяйства РК по делу о мошенничестве с субсидиями на 1,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что в деле, расследуемом Департаментом АФМ по Алматинской области в отношении экс-депутата маслихата Абишева Б.К. и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств и их дальнейшем отмывании, выявлены новые факты.

"Расследованием установлена причастность бывшего директора одного из департаментов Министерства сельского хозяйства Аимбетова Б.С., который в период 2018-2022 годы принимал активное участие в мошенничестве при получении субсидий в Жамбылской и Туркестанской областях. Абишев Б.К. и Аимбетов Б.С., используя электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины, получили субсидии на общую сумму более 1,5 млрд тенге".Пресс-служба АФМ

Следственным судом в отношении Аимбетова Б.С. санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" на 2 месяца.

В агентстве отметили, что расследование продолжается.

"Иная информация, в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе АФМ.

17 марта 2025 года стало известно, что Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района. По версии следствия, на преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и авто Toyota Highlander. нНа указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге был наложен арест.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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