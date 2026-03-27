Грузовик насмерть сбил пенсионерку в Петропавловске: суд вынес решение

В Петропавловске вынесли приговор водителю фуры, насмерть сбившему пенсионерку на рынке "Южный". Мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Qazaqstan Media, трагедия произошла в прошлом году 25 августа. Водитель большегруза 30-летний Кенан Алиев привез на рынок фуру персиков и готовился к разгрузке.

Как утверждает мужчина, перед маневром он сделал все, что был должен. Подал сигнал, попросил убрать машины, осмотрел территорию. Но этого оказалось недостаточно.

"В процессе маневра, услышав крики: "Сдай назад", не выходя из кабины грузового автомобиля, незамедлительно начал движение задним ходом на расстояние 1,5 метра. В это время предположил, что при осуществлении маневра задел другой автомобиль. При этом никаких ударов и наездов не почувствовал. После того, как осуществил движение задним ходом, выйдя из машины, увидел впереди лежащую женщину пожилого возраста, которую не заметил, совершив на нее наезд. Женщину не увидел, так как была мертвая зона на два метра", – рассказывал подсудимый.

Именно "слепая зона" стала роковой. Удар оказался смертельным. Эксперты зафиксировали тяжелые травмы: множественные переломы, разрывы внутренних органов. Шансов выжить у женщины не было. К слову, многие работники знали погибшую. Один из свидетелей рассказал, что с 2008 года она работала на рынке переборщицей и в последнее время приходила к своим знакомым.

Очевидцы подтверждают, что перед тем, как начать движение, Алиев подал несколько сигналов. А сразу после случившегося он находился в сильном шоке и даже плакал. После трагедии водитель взял на себя расходы: оплатил похороны, помог семье, установил памятник, погасил задолженности погибшей. Ее родные не стали требовать строгого наказания и просили не лишать его свободы.

Суд подчеркнул, что это не умышленное преступление. Но и случайностью его не назовешь: водитель нарушил правила, не убедился в безопасности маневра.

"Алиева Кенана признать виновным и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года. Назначенное наказание считать условным", – озвучила приговор 27 марта 2026 года Тахмина Собирова.

