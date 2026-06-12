27-летняя медсестра и отец пятерых детей круто изменили свою жизнь благодаря лотерее

Участники Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" рассказали о том, как им удалось сорвать самый крупный куш в жизни, сообщает Zakon.kz.

Девушка работает медсестрой в одном из медицинских центров Алматы. Лотереей, по собственному признанию, увлекается уже год и за это время успела стать постоянной участницей TeleBingo и LOTO 6/49. Именно TeleBingo в итоге и привела ее к триумфу.

И хотя счастливица всегда верила в свою удачу, новость о получении главного приза – квартиры – стала для нее огромной неожиданностью.

"Я участвую в лотереях уже около года и всегда надеялась на удачу, но не ожидала, что выиграю такой крупный приз. Очень рада и благодарна судьбе за этот подарок", – поделилась девушка.

На данный момент победительница живет с родителями, но предпочла взять выигрыш деньгами, чтобы закрыть кредиты и наконец отправиться на долгожданный отдых за границу.

Обладательница счастливого билета отмечает, что доверяет Национальной лотерее, и призывает других участников не терять веру в свою удачу. Ведь, как знать, когда фортуна улыбнется именно вам.

С ней солидарен отец пятерых детей и по совместительству с недавних пор обладатель 122 млн тенге из Шымкента. Мужчина признается: до сих пор не может до конца поверить в произошедшее. Оттого пока не поделился радостной новостью даже с супругой, прекрасно знающей о хобби мужа.

"Я участвую в лотерее года два, если не больше. Последние 6-7 месяцев – особенно активно, в месяц на лотерею у меня уходило где-то 50-60 тыс. тенге. В основном предпочитал 6/49, вручную выбирал цифры. Она и принесла мне победу", – улыбается новоиспеченный миллионер.

Рассказывает, что у большой семьи не было собственного жилья. Отец семейства подыскивал варианты, но все приглянувшиеся оказывались не по карману. Не удавалось и накопить необходимую сумму. Теперь победитель может позволить себе настоящий дом мечты, который планирует приобрести в ближайшее время.

"Я ведь регулярно участвовал в лотерее. Каждый раз надеялся выиграть. И выигрыши бывали! Просто не такие крупные, как в этот раз. Моя история – пример того, что мечты сбываются, если в них по-настоящему верить", – подытожил житель Шымкента.

А если вы давно мечтали о новеньком авто, сейчас самое время попробовать воплотить грезы в реальность! Тиражная лотерея LOTO 6/49 дарит шанс выиграть кроссовер или 30 млн тенге. Для участия необходимо приобрести ЛотоНабор "Кроссовер" из шести билетов. Розыгрыш состоится сегодня, 12 июня 2026 года, в 23:00 по времени Астаны.

Вместе с тем 14 июня в 10:00 пройдет розыгрыш квартиры или 100 млн тенге в тиражной лотерее TeleBingo.

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