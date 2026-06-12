#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
События

27-летняя медсестра и отец пятерых детей круто изменили свою жизнь благодаря лотерее

Сәтті Жұлдыз, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 16:55 Фото: "Сәтті Жұлдыз"
Участники Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" рассказали о том, как им удалось сорвать самый крупный куш в жизни, сообщает Zakon.kz.

Девушка работает медсестрой в одном из медицинских центров Алматы. Лотереей, по собственному признанию, увлекается уже год и за это время успела стать постоянной участницей TeleBingo и LOTO 6/49. Именно TeleBingo в итоге и привела ее к триумфу.

И хотя счастливица всегда верила в свою удачу, новость о получении главного приза – квартиры – стала для нее огромной неожиданностью.

"Я участвую в лотереях уже около года и всегда надеялась на удачу, но не ожидала, что выиграю такой крупный приз. Очень рада и благодарна судьбе за этот подарок", – поделилась девушка.

На данный момент победительница живет с родителями, но предпочла взять выигрыш деньгами, чтобы закрыть кредиты и наконец отправиться на долгожданный отдых за границу.

Обладательница счастливого билета отмечает, что доверяет Национальной лотерее, и призывает других участников не терять веру в свою удачу. Ведь, как знать, когда фортуна улыбнется именно вам.

С ней солидарен отец пятерых детей и по совместительству с недавних пор обладатель 122 млн тенге из Шымкента. Мужчина признается: до сих пор не может до конца поверить в произошедшее. Оттого пока не поделился радостной новостью даже с супругой, прекрасно знающей о хобби мужа.

"Я участвую в лотерее года два, если не больше. Последние 6-7 месяцев – особенно активно, в месяц на лотерею у меня уходило где-то 50-60 тыс. тенге. В основном предпочитал 6/49, вручную выбирал цифры. Она и принесла мне победу", – улыбается новоиспеченный миллионер.

Рассказывает, что у большой семьи не было собственного жилья. Отец семейства подыскивал варианты, но все приглянувшиеся оказывались не по карману. Не удавалось и накопить необходимую сумму. Теперь победитель может позволить себе настоящий дом мечты, который планирует приобрести в ближайшее время.

"Я ведь регулярно участвовал в лотерее. Каждый раз надеялся выиграть. И выигрыши бывали! Просто не такие крупные, как в этот раз. Моя история – пример того, что мечты сбываются, если в них по-настоящему верить", – подытожил житель Шымкента.

А если вы давно мечтали о новеньком авто, сейчас самое время попробовать воплотить грезы в реальность! Тиражная лотерея LOTO 6/49 дарит шанс выиграть кроссовер или 30 млн тенге. Для участия необходимо приобрести ЛотоНабор "Кроссовер" из шести билетов. Розыгрыш состоится сегодня, 12 июня 2026 года, в 23:00 по времени Астаны.

Вместе с тем 14 июня в 10:00 пройдет розыгрыш квартиры или 100 млн тенге в тиражной лотерее TeleBingo.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
летний сезон фонтанов
17:17, Сегодня
Купание в фонтанах: чем рискуют дети и взрослые в летнюю жару
Сәтті Жұлдыз
10:44, 28 апреля 2025
"Сначала подумал, что меня обманывают": алматинец рассказал, как выиграл квартиру
Лотерея
17:07, 13 февраля 2025
"Надо верить в удачу": трое казахстанцев выиграли квартиры и авто в лотерею
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сабыржан Аккалыков
17:51, Сегодня
Казахстан и Узбекистан на Кубке мира: Оралбай и Аккалыков против чемпионов мира
Казахстанские футбольные судьи разобрали спорные эпизоды КПЛ и видеоматериалы УЕФА
17:37, Сегодня
Казахстанские футбольные судьи разобрали спорные эпизоды КПЛ и видеоматериалы УЕФА
Ангелина Лукас высказалась о миллионных затратах на подготовку казахстанских шахматисток
17:22, Сегодня
Ангелина Лукас высказалась о миллионных затратах на подготовку казахстанских шахматисток
Елена Рыбакина
17:18, Сегодня
Рыбакина совершила камбэк и взяла реванш у Марии на крупном турнире в Лондоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: