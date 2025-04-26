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События

В Алматы стартовала молодежная акция по уборке захоронений воинов ВОВ

Алматы, уборка, кладбище , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 20:39 Фото: МКИ РК
В Алматы в рамках мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне стартовала молодежная акция по уборке и очистке кладбища Кенсай, где захоронены герои и участники ВОВ, писатели и выдающиеся деятели страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Министерство культуры и информации, в числе них дважды Герой СССР Талгат Бегельдинов, Халық қаһарманы Рахимжан Кошкарбаев, Герой СССР первый министр обороны РК Сагадат Нурмагамбетов, Герой СССР, Халық қаһарманы Бауыржан Момышулы и др.

Акция организована Министерством культуры и информации совместно с акиматом города Алматы. В ней приняли участие студенты творческих вузов, молодежные и волонтерские организации. Они провели уборку мемориальных участков, очистку территории, а также возложили цветы к памятникам.

Главная цель мероприятия – сохранить историческую память и воспитать у молодежи уважение к подвигу предков.

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Айсулу Омарова
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