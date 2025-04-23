Минздрав обратился к казахстанцам из-за опасного заболевания

Министерство здравоохранения сегодня, 23 апреля 2025 года, напомнило казахстанцам о мерах профилактики против заражения Конго-Крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), сообщает Zakon.kz.

В связи с сезонным подъемом активности клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний, Минздрав призывает население строго соблюдать меры предосторожности при нахождении на открытой местности и при уходе за домашними животными.

"Конго-Крымская геморрагическая лихорадка – опасное вирусное заболевание, которое передается преимущественно через укусы клещей". Пресс-служба Минздрава РК

Чтобы избежать заражения, как считают в ведомстве, гражданам следует:

использовать отпугивающие аэрозольные репелленты и закрытую одежду;

ежедневно осматривать кожу и одежду;

избегать контакта с кровью животных без защиты;

проводить противоклещевую обработку животных и скотопомещений, расположенных в природных очагах.

"Вакцины против ККГЛ в настоящее время не существует. Учитывая, что при несвоевременно начатом лечении заболевание ККГЛ может закончиться смертельным исходом, при укусе клеща необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. Не рекомендуется удалять клещей самостоятельно!" Пресс-служба Минздрава РК

В ведомстве напомнили, что на территории Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и Шымкента имеются природные очаги Конго-Крымской геморрагической лихорадки.

"Основной причиной существования природных очагов является обитание на этой территории иксодовых клещей, которые являются основными переносчиками ККГЛ, при этом клещи паразитируют на домашних и диких животных". Пресс-служба Минздрава РК

Согласно предоставленной информации, наибольшее число пострадавших людей от укусов клещей регистрируется в мае-июне, ежегодное количество которых варьируется от 7 до 15 тыс. случаев. В этом году в медицинские организации эндемичных областей с жалобами на укусы клещей обратились 434 человека.

"В целях профилактики укусов клещей санитарно-эпидемиологической службой в регионах созданы санитарные защитные зоны вокруг 149 неблагополучных по ККГЛ населенных пунктов. Охвачено противоклещевой обработкой 354 830 голов скота, в 155 населенных пунктах прошла дезинсекция скотопомещений". Пресс-служба Минздрава РК

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