Гумар Сергазин освобожден от должности зампреда Агентства по атомной энергии
Фото: gov.kz
Президент освободил Гумара Сергазина от должности зампреда Агентства по атомной энергии, сообщает Zakon.kz.
Об этом 1 октября 2026 года сообщила Акорда.
"Распоряжением главы государства Сергазин Гумар Екпинович освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", – говорится в сообщении.
Гумар Сергазин занимал эту должность с апреля 2025 года.
30 сентября 2026 года стало известно, что бывший аким Жанаозена Айбек Косуаков вернулся на госслужбу – на должность руководителя аппарата акима Мангистауской области.
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