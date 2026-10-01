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События

Гумар Сергазин освобожден от должности зампреда Агентства по атомной энергии

Гумар Сергазин, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 10:02 Фото: gov.kz
Президент освободил Гумара Сергазина от должности зампреда Агентства по атомной энергии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 октября 2026 года сообщила Акорда.

"Распоряжением главы государства Сергазин Гумар Екпинович освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", – говорится в сообщении.

Гумар Сергазин занимал эту должность с апреля 2025 года.

30 сентября 2026 года стало известно, что бывший аким Жанаозена Айбек Косуаков вернулся на госслужбу – на должность руководителя аппарата акима Мангистауской области.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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