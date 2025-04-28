В одном из районов Алматы отключили воду

В Медеуском районе Алматы отключили воду на день, сообщает Zakon.kz.

О временном отключении 28 апреля рассказали в "Алматы су".

"В связи с проведением плановых работ по вводу в эксплуатацию новых водопроводных сетей 28 апреля с 09:00 до 17:00 часов будет временно приостановлена подача холодной воды в части Медеуского района в пределах улиц: ВОАД – ул. Халиулина – ул. Бригадная – Кенсай – ул. Верненская. На период отключения для социальных объектов будет организован подвоз воды автоцистернами", – сообщили в организации.

Жителей района просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 274-66-66.

23 апреля алматинцам рассказали, сколько воды они тратят и как за нее платить меньше.