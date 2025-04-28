Китайскую компанию оштрафовали на миллиард тенге в ВКО: стала известна причина

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Восточно-Казахстанской области ТОО "Китайская компания по строительству и развитию Синьсин" оштрафовано на 1 млрд тенге за нарушение экологического законодательства. Об этом 28 апреля 2025 года Zakon.kz рассказали в прокуратуре ВКО.

Проверка китайской компании проведена областным Департаментом экологии по требованию специализированной природоохранной прокуратуры региона. "Проверкой установлены нарушения экологического законодательства – эксплуатация асфальтобетонной установки и дробильного комплекса без экологического разрешения для объектов ll категории. Постановлением инспектора от 21 ноября 2024 года товарищество привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 328 КОАП". Прокуратура ВКО Постановление товариществом было обжаловано в специализированном суде по административным правонарушениям Усть-Каменогорска. "Постановлением суда от 4 марта 2025 года вина товарищества установлена с наложением штрафа в 1 млрд тенге. Товариществом подана жалоба в вышестоящий суд. Постановлением апелляционной инстанции от 10 апреля 2025 года решение первой инстанции оставлено без изменения". Прокуратура ВКО 25 апреля 2025 года сообщалось, что авиакомпанию Scat оштрафовали почти на 4 млн тенге.

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