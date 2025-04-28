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События

Китайскую компанию оштрафовали на миллиард тенге в ВКО: стала известна причина

Доллары, доллар, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 11:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Восточно-Казахстанской области ТОО "Китайская компания по строительству и развитию Синьсин" оштрафовано на 1 млрд тенге за нарушение экологического законодательства. Об этом 28 апреля 2025 года Zakon.kz рассказали в прокуратуре ВКО.

Проверка китайской компании проведена областным Департаментом экологии по требованию специализированной природоохранной прокуратуры региона.

"Проверкой установлены нарушения экологического законодательства – эксплуатация асфальтобетонной установки и дробильного комплекса без экологического разрешения для объектов ll категории. Постановлением инспектора от 21 ноября 2024 года товарищество привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 328 КОАП".Прокуратура ВКО

Постановление товариществом было обжаловано в специализированном суде по административным правонарушениям Усть-Каменогорска.

"Постановлением суда от 4 марта 2025 года вина товарищества установлена с наложением штрафа в 1 млрд тенге. Товариществом подана жалоба в вышестоящий суд. Постановлением апелляционной инстанции от 10 апреля 2025 года решение первой инстанции оставлено без изменения".Прокуратура ВКО

25 апреля 2025 года сообщалось, что авиакомпанию Scat оштрафовали почти на 4 млн тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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