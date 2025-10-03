#АЭС в Казахстане
Общество

На 28 миллиардов тенге оштрафовали подрядчиков павлодарской городской свалки

подрядчиков павлодарской свалки оштрафовали на 28 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 00:45 Фото: pixabay
На 28 млрд тенге оштрафовали фирму, складирующую отходы на павлодарской мусорной свалке. В результате проверки, инициированной природоохранной прокуратурой, выяснилось, что подрядчик с 2021 года по 2023 год превысил лимиты мусора на 200 тыс. тонн, сообщает Zakon.kz.

Согласно шестой части статьи о нарушении нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду, штраф за захоронение отходов свыше допустимого составляет 10 тыс.% от сверхустановленного лимита, отмечает Astana TV. К слову, на тарифы по вывозу мусора это никак не повлияет, заявили в прокуратуре.

"По требованию прокуратуры департамент экологии провел проверку и установил нарушения. Данная компания разместила отходы сверх установленного лимита на 200 тыс. тонн. Место на полигоне ещё есть. То есть, размещать эти отходы можно было, но, однако, нужно было оформить соответствующие документы экологические. Повлияет ли это на тариф? Будут ли граждане платить? На тариф это ни в коем образе не влияет". Зампрокурора Специализированной природоохранной прокуратуры Павлодарской области Тимур Трефилов

Ранее сообщалось, что тариф на вывоз мусора могут еще раз повысить в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Ошибка в тексте: