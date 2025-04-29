Франция поможет казахстанцам сохранить озеро Балхаш
Фото: Zakon.kz
Мастер-план по сохранению озера Балхаш разработают Казахстан и Франция, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, в Алматы стартовал двухдневный семинар на тему "Разработка Мастер-плана по сохранению экосистемы озера Балхаш". Так, исследование бассейна озера Балхаш будет проведено совместно с:
- Французским агентством развития (AFD);
- Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM);
- местными специалистами.
"На сегодня французская сторона ведет сбор необходимых данных. В частности, эксперты BRGM планируют полевой выезд для осмотра скважин, гидропостов и орошаемых площадей в бассейне озера Балхаш", – говорится в сообщении.
В работе семинара принимают участие Генерального консульства Франции в Алматы, а также ученые и эксперты.
С начала 2025 года по сегодняшний день из Капшагайского водохранилища Алматинской области в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров воды.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript