Франция поможет казахстанцам сохранить озеро Балхаш

Мастер-план по сохранению озера Балхаш разработают Казахстан и Франция, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, в Алматы стартовал двухдневный семинар на тему "Разработка Мастер-плана по сохранению экосистемы озера Балхаш". Так, исследование бассейна озера Балхаш будет проведено совместно с:

Французским агентством развития (AFD);

Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM);

местными специалистами.

"На сегодня французская сторона ведет сбор необходимых данных. В частности, эксперты BRGM планируют полевой выезд для осмотра скважин, гидропостов и орошаемых площадей в бассейне озера Балхаш", – говорится в сообщении.

В работе семинара принимают участие Генерального консульства Франции в Алматы, а также ученые и эксперты.

С начала 2025 года по сегодняшний день из Капшагайского водохранилища Алматинской области в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров воды.