"Казахмыс" запускает фонд по сохранению озера Балхаш

Инициатива по созданию фонда была озвучена на семинаре "Разработка Мастер-плана по сохранению экосистемы озера Балхаш", который прошел на базе Центрально-Азиатского института экологических исследований (ЦАИЭИ) в Алматы.

В мероприятии приняли участие ТОО "Корпорация Казахмыс", Министерство водных ресурсов и ирригации, представители международных организаций, генерального консульства Франции в Алматы, а также ученые и эксперты.

"Главная цель семинара – собрать за одним столом экспертов, которые занимаются проблемами Балхаша, в том числе наших международных партнеров. По итогу двухдневных обсуждений между Казахмысом, Министерством водных ресурсов, всеми остальными участниками уже сформировано понимание дальнейшей работы и зоны ответственности", – сообщил заместитель председателя правления по устойчивому развитию и коммуникациям Сакен Шаяхметов.

В ходе семинара было принято решение разработать совместно с МВРИ дорожную карту по внедрению мастер-плана по дальнейшему развитию Балхаша и Иле-Балхашского бассейна. В рамках мастер-плана будет отобран пул проектов, и следующий этап – их внедрение и реализация.

Стоит отметить, что дорожная карта предусматривает комплекс мероприятий для анализа состояния и качества водных ресурсов Иле-Балхашского бассейна, включая подземные воды, создание цифровой платформы для мониторинга уровня озера Балхаш, автоматизацию и цифровизацию водных объектов, приоритетных гидротехнических сооружений и др.

"Со стороны Казахмыса принято решение о создании фонда по сохранению Иле-Балхашского бассейна и его экосистемы, водных ресурсов, биоразнообразия. Наш фонд будет работать совместно с министерством, и на своих уровнях мы будем вести работу, привлекать специалистов, отбирать проекты, которые будут иметь большое значение и максимальную отдачу для регионов нашего присутствия". Сакен Шаяхметов

Фото: NASA

Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Болат Бекнияз добавил, что долгое время вопросы, связанные с озером Балхаш, решались точечно, без единой стратегии.



"Для перехода к системной и согласованной работе мы начинаем разработку мастер-плана по сохранению и защите озера. Этот документ станет важнейшим этапом в формировании целостного, межсекторного подхода к управлению водными ресурсами бассейна, основанного на балансе интересов природы, экономики и общества". Болат Бекнияз

Помимо этого, на сегодняшний день разработаны меры по более рациональному и эффективному использованию водных ресурсов Иле-Балхашского бассейна, а также совместные с КНР мероприятия по вопросам охраны и устойчивого использования воды бассейна реки Или.

Исследование бассейна озера Балхаш будет проведено совместно с Французским агентством развития (AFD), Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) и местными специалистами. На сегодня французская сторона ведет сбор необходимых данных. В частности, эксперты BRGM планируют полевой выезд для осмотра скважин, гидропостов и орошаемых площадей в бассейне озера Балхаш.