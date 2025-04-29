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Франция поможет казахстанцам сохранять экосистему озера Балхаш

Казахстанско-французские отношения, Казахстан и Франция, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 08:20 Фото: Zakon.kz
Мастер-план по сохранению озера Балхаш разработают Казахстан и Франция, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, в Алматы стартовал двухдневный семинар на тему "Разработка мастер-плана по сохранению экосистемы озера Балхаш". Так, исследование бассейна озера Балхаш будет проведено совместно с:

  • Французским агентством развития (AFD);
  • Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM);
  • местными специалистами.
"На сегодня французская сторона ведет сбор необходимых данных. В частности, эксперты BRGM планируют полевой выезд для осмотра скважин, гидропостов и орошаемых площадей в бассейне озера Балхаш", – говорится в сообщении.

В работе семинара принимают участие представители Генерального консульства Франции в Алматы, а также ученые и эксперты.

С начала 2025 года по сегодняшний день из Капшагайского водохранилища Алматинской области в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров воды.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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