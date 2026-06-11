Уникальное озеро Балхаш пытаются спасти: ученые разработали план

В Астане состоялось открытое заседание рабочей группы по разработке мастер-плана сохранения экосистемы озера Балхаш, сообщает Zakon.kz.

Известно, что проект реализуется Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана совместно с французскими партнерами.

Так, по данным ведомства, иностранные специалисты представили промежуточные результаты исследований по основным направлениям работы. Участники ознакомились с данными в сфере гидрологии, сельского хозяйства, гидрогеологии, оценки вклада ледникового стока, водопользования и моделирования распределения водных ресурсов.

Одной из главных тем встречи стало устойчивое управление водными ресурсами бассейна Балхаша в условиях изменения климата.

В итоге эксперты представили подходы к прогнозированию речного стока, оценке будущих изменений ледникового питания, изучению взаимодействия поверхностных и подземных вод.

"Также были продемонстрированы современные инструменты моделирования, которые помогут принимать более эффективные управленческие решения". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Отдельное внимание участники уделили цифровым технологиям для анализа различных сценариев распределения водных ресурсов и подготовки бассейновых планов.

По итогам обсуждения специалисты объединили результаты исследований в единую систему оценки состояния водосборной площади озера Балхаш и определили приоритетные направления дальнейшей работы. Завершить разработку мастер-плана и представить его итоговые результаты планируется до конца 2026 года.

"Мастер-план станет научной основой для принятия долгосрочных решений по сохранению экосистемы озера Балхаш и устойчивому управлению водными ресурсами бассейна. До конца 2026 года казахстанские и французские эксперты продолжат совместную работу по интеграции результатов исследований, совершенствованию модельных расчетов и подготовке итогового документа". Председатель правления НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов" Кайратгали Хайрулла

По его словам, следующим этапом станет подготовка прогнозных сценариев развития водохозяйственной ситуации до 2040 года, выбор климатических моделей и проведение дополнительных исследований по отдельным направлениям.

Балхаш – это уникальное бессточное озеро в Казахстане, главный феномен которого заключается в разном химическом составе воды: его западная часть практически пресная, а восточная – солоноватая. Это единственное подобное озеро на планете, занимающее 14-е место в списке крупнейших озер мира.

К сожалению, как отмечают экологи, водный баланс озера нестабилен. Из-за активного забора воды из реки Или на хозяйственные нужды и изменений климата Балхаш постепенно мелеет, что вызывает у экологов опасения повторения судьбы Аральского моря.

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