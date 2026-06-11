#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
События

Уникальное озеро Балхаш пытаются спасти: ученые разработали план

Балхаш, скутер, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 14:39 Фото: pexels
В Астане состоялось открытое заседание рабочей группы по разработке мастер-плана сохранения экосистемы озера Балхаш, сообщает Zakon.kz.

Известно, что проект реализуется Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана совместно с французскими партнерами.

Так, по данным ведомства, иностранные специалисты представили промежуточные результаты исследований по основным направлениям работы. Участники ознакомились с данными в сфере гидрологии, сельского хозяйства, гидрогеологии, оценки вклада ледникового стока, водопользования и моделирования распределения водных ресурсов.

Одной из главных тем встречи стало устойчивое управление водными ресурсами бассейна Балхаша в условиях изменения климата.

В итоге эксперты представили подходы к прогнозированию речного стока, оценке будущих изменений ледникового питания, изучению взаимодействия поверхностных и подземных вод.

"Также были продемонстрированы современные инструменты моделирования, которые помогут принимать более эффективные управленческие решения".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Отдельное внимание участники уделили цифровым технологиям для анализа различных сценариев распределения водных ресурсов и подготовки бассейновых планов.

По итогам обсуждения специалисты объединили результаты исследований в единую систему оценки состояния водосборной площади озера Балхаш и определили приоритетные направления дальнейшей работы. Завершить разработку мастер-плана и представить его итоговые результаты планируется до конца 2026 года.

"Мастер-план станет научной основой для принятия долгосрочных решений по сохранению экосистемы озера Балхаш и устойчивому управлению водными ресурсами бассейна. До конца 2026 года казахстанские и французские эксперты продолжат совместную работу по интеграции результатов исследований, совершенствованию модельных расчетов и подготовке итогового документа".Председатель правления НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов" Кайратгали Хайрулла

По его словам, следующим этапом станет подготовка прогнозных сценариев развития водохозяйственной ситуации до 2040 года, выбор климатических моделей и проведение дополнительных исследований по отдельным направлениям.

Балхаш – это уникальное бессточное озеро в Казахстане, главный феномен которого заключается в разном химическом составе воды: его западная часть практически пресная, а восточная – солоноватая. Это единственное подобное озеро на планете, занимающее 14-е место в списке крупнейших озер мира.

К сожалению, как отмечают экологи, водный баланс озера нестабилен. Из-за активного забора воды из реки Или на хозяйственные нужды и изменений климата Балхаш постепенно мелеет, что вызывает у экологов опасения повторения судьбы Аральского моря.

Немного ранее, 5 июня 2026 года, Минводы делилось хорошей новостью. Стало известно, что Каспийское море пополнили водой и были названы впечатляющие цифры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанско-французские отношения, Казахстан и Франция
08:20, 29 апреля 2025
Франция поможет казахстанцам сохранять экосистему озера Балхаш
Балхаш, фонд, Казахстан
15:20, 30 апреля 2025
"Казахмыс" запускает фонд по сохранению озера Балхаш
Уровень воды в озере Балхаш вырос на 12 см
08:10, 25 апреля 2025
В озере Балхаш вырос уровень воды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
22:38, Сегодня
Сириль Ган вспомнил, как переживал обстрелы в ОАЭ во время конфликта США с Ираном
Фото: UFC
22:07, Сегодня
"Он не дрался слишком давно": Волкановски высказался о камбэке Макгрегора
Фото: ATP
21:32, Сегодня
"Его отец поступил очень непорядочно": Тарпищев - о переходе Бублика в Казахстан
Фото: ATP
21:04, Сегодня
Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: