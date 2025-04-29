Телевидение и радио отключат по всему Казахстану

Министерство культуры и информации 29 апреля 2025 года предупредило о грядущем отключении теле- и радиовещания, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, с целью обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

"В этой связи уведомляем о проведении очередных профилактических работ с отключением телерадиовещания 30 апреля 2025 года (с 03:00 до 17:00 часов). Приносим извинения за временные неудобства", – указано в сообщении.

Также прилагаются номера, куда можно обратиться по возникшим вопросам: 193, +7 (727) 2 581 500, 8 8000 800 193.

На 30 апреля также запланировано еще одно мероприятие – общегородская сейсмотренировка в Алматы, в рамках которой будет задействована система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата телерадиоканалов, рассылка уведомлений через мобильные приложения.