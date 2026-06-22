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События

Форум парламентариев к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны прошел в Бресте

Кошанов, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:47 Фото: Ж.Жумабекова
Делегация Мажилиса Парламента во главе с председателем Палаты Ерланом Кошановым приняла участие в Международном форуме "Великое наследие – общее будущее", посвященном 85-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, в городе Бресте Республики Беларусь.

Форум собрал парламентские делегации и дипломатических представителей Беларуси, России, Узбекистана, Мьянмы, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Вьетнама, Сербии, Венесуэлы, Кубы, Китая, Монголии и Лаоса. Мероприятие прошло в Бресте, который первым принял на себя вероломный удар фашистской Германии в июне 1941 года.

В своем выступлении на пленарном заседании форума Ерлан Кошанов подчеркнул, что 22 июня – это не просто скорбная дата начала страшной войны, но и день глубокого осмысления истории и благодарности тем, кто ценой невероятных жертв отстоял право будущих поколений жить под мирным небом. Спикер Мажилиса особо отметил героизм казахстанских защитников Брестской крепости – первой и одной из самых ожесточенных битв Великой Отечественной войны.

слушатели, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:47

Фото: Ж.Жумабекова

"Брестскую крепость защищали воины, призванные со всех уголков Советского Союза. Из семи тысяч военных Брестского гарнизона около одной тысячи были солдаты из Казахстана. Почти все они полегли здесь. Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, наш общий долг – сохранить историческую память и передать ее молодежи. Выступая в прошлом году на военном параде в Астане, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что важно сохранять правду о войне, поскольку без знания истины невозможно понять ценность мира. Именно память о совместном подвиге остается самым прочным фундаментом дружбы, взаимного уважения и сотрудничества между нашими народами", – заявил Ерлан Кошанов.

В своем выступлении он также отметил труд казахстанских историков над восстановлением памяти о павших на белорусской земле соотечественниках и озвучил имена дошедших до нас героев Брестской крепости. Отдельно Председатель Мажилиса упомянул о подвигах казахских партизан. Более полутора тысяч казахов сражались в составе шестидесяти пяти белорусских партизанских бригад и отрядов. Именем одного из легендарных предводителей – Ади Шарипова – названа улица в Минске.

слушатели, заседание, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:47

Фото: Ж.Жумабекова


"Всего, по оценке историков, в боях за освобождение Беларуси участвовали более 120 тысяч казахстанцев. Каждый пятый из них похоронен здесь. За мужество и героизм, проявленные на белорусской земле, звания Героя Советского Союза были удостоены 84 казахстанца. Имена героев Советского Союза Казбека Нуржанова и Сундуткали Искалиева также увековечены в Беларуси. Мы искренне благодарны братскому белорусскому народу и руководству страны за сохранение памяти о наших героях-земляках", – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса напомнил также о колоссальном вкладе Казахстана в обеспечение фронта нефтепродуктами и топливом, углем, свинцом, одеждой, обувью, продовольствием. Кроме того, в годы войны наша республика приняла более полумиллиона эвакуированных граждан, в том числе свыше ста десяти тысяч жителей Беларуси. На казахскую землю было передислоцировано сто одиннадцать детских домов – это тринадцать тысяч детей со всех республик, затронутых войной. Ерлан Кошанов подчеркнул, что эти примеры сострадания и солидарности являются важнейшим нравственным наследием наших народов.

Кошанов, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:47

Фото: Ж.Жумабекова

В ходе визита делегация Мажилиса приняла участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости. Депутаты возложили цветы у Мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" и почтили память воинов-казахстанцев на Аллее памяти Гарнизонного кладбища Брестской крепости.

Кошанов, музей, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:47

Фото: Ж.Жумабекова

музей, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:47

Фото: Ж.Жумабекова

В ходе посещения Музея обороны Брестской крепости Ерлан Кошанов от имени Мажилиса Парламента передал в дар музею скульптуру легендарной казахской летчицы, героини Великой Отечественной войны Хиуаз Доспановой, которая в составе знаменитого 588-го ночного бомбардировочного авиаполка, известного как "Ночные ведьмы", участвовала в боевых действиях на Южном фронте, Северном Кавказе, в Украине, Беларуси и Польше. Автором этой работы является скульптор Бахытбек Мухаметжанов

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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