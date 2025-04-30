Экстренные оповещения сработали на смартфонах алматинцев
Текст оповещения выглядит следующим образом:
"Экстренное оповещение. Алматы каласында жоспарлы жалпыкалалык сейсмикалык жаттыгу еткізілуде! Сабыр сактап, белсенді катысуга шакырамыз! В городе Алматы проводится плановая общегородская сейсмотренировка! Сохраняйте спокойствие и примите активное участие!"
Фото: Zakon.kz
Тем временем, в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) напомнили, что Алматы находится в 9-10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.
Так, алматинцам важно составить заранее семейный или коллективный план действий при землетрясении:
- Заранее определить место встречи (сбора) для семьи после случившегося землетрясения.
- Необходимо заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами (можно посмотреть в техплане, тех паспорте).
- Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов.
Также специалисты рекомендуют соблюдать 10 простых элементарных правил, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении;
- отойдите от мебели, окон, люстры;
- найдите укрытие – "треугольники жизни" (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен;
- покиньте здание (в многоэтажных домах после прекращения толчков);
- отключите воду, газ, электричество;
- возьмите "тревожный чемоданчик", подготовленный заранее;
- при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.
Уже после эвакуации, при необходимости, проследовать к ближайшему пункту приема населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации.
В Алматы имеется 384 пункта приема пострадавшего населения.
Как правило, точки сбора населения и пострадавших при ЧС размещаются в организациях образования: школах, детсадах, колледжах, вузах.
"Услышав сигнал "Внимание всем!" нужно включить доступные средства оповещения, к примеру приемник в "тревожном чемоданчике" и действовать согласно полученной инструкции".Пресс-служба ДЧС Алматы
Стоит отметить, что жителей и гостей города заранее предупреждали о сейсмотренировке:
"В 11:00 30 апреля будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата телерадиоканалов, рассылка уведомлений через мобильные приложения".
Также было отмечено, что проводимая городская сейсмотренировка плановая.