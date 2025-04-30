Экстренные оповещения сработали на смартфонах алматинцев

Сегодня, 30 апреля 2025 года, на смартфоны алматинцев пришло уведомление о сейсмотренировке. Оно сопровождалось громким звуком, сообщает Zakon.kz.

Текст оповещения выглядит следующим образом:

"Экстренное оповещение. Алматы каласында жоспарлы жалпыкалалык сейсмикалык жаттыгу еткізілуде! Сабыр сактап, белсенді катысуга шакырамыз! В городе Алматы проводится плановая общегородская сейсмотренировка! Сохраняйте спокойствие и примите активное участие!"

Фото: Zakon.kz

Тем временем, в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) напомнили, что Алматы находится в 9-10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.

Так, алматинцам важно составить заранее семейный или коллективный план действий при землетрясении:

Заранее определить место встречи (сбора) для семьи после случившегося землетрясения.

Необходимо заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами (можно посмотреть в техплане, тех паспорте).

Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов.

Также специалисты рекомендуют соблюдать 10 простых элементарных правил, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте; не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении; отойдите от мебели, окон, люстры; найдите укрытие – "треугольники жизни" (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен; покиньте здание (в многоэтажных домах после прекращения толчков); отключите воду, газ, электричество; возьмите "тревожный чемоданчик", подготовленный заранее; при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; будьте готовы к повторным толчкам; окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

Уже после эвакуации, при необходимости, проследовать к ближайшему пункту приема населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации.

В Алматы имеется 384 пункта приема пострадавшего населения.

Как правило, точки сбора населения и пострадавших при ЧС размещаются в организациях образования: школах, детсадах, колледжах, вузах.

"Услышав сигнал "Внимание всем!" нужно включить доступные средства оповещения, к примеру приемник в "тревожном чемоданчике" и действовать согласно полученной инструкции". Пресс-служба ДЧС Алматы

Стоит отметить, что жителей и гостей города заранее предупреждали о сейсмотренировке:

"В 11:00 30 апреля будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата телерадиоканалов, рассылка уведомлений через мобильные приложения".

Также было отмечено, что проводимая городская сейсмотренировка плановая.