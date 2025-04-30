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События

Не мечта, а реальность: 144 шымкентские семьи обрели крышу над головой

новоселы, Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 13:08 Фото: пресс-служба акимата Шымкента
В Шымкенте 144 семьи из числа очередников получили арендные квартиры в рамках государственной жилищной программы. Новое жилье расположено в микрорайоне Туран.

Среди новоселов – многодетные семьи, граждане из социально уязвимых категорий, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

17 квартир предоставлены многодетным, 106 – социально уязвимым гражданам, еще 21 – детям-сиротам.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В настоящее время с новыми жильцами оформляются договоры аренды.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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