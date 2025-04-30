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События

Крупную партию форменной одежды с символикой МВД Казахстана пытались провезти из Китая

форма, задержание, Хоргос, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 13:31 Фото: gov.kz
Сотрудники таможенного поста МЦПС "Хоргос" задержали крупную партию форменной одежды с символикой органов внутренних дел Казахстана (надписи "Polisia"). Это произошло 27 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов (КГД).

Так, по данным ведомства, одежду обнаружили при проверке автомобиля, который осуществлял перевозку багажа посетителей Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос" с китайской стороны на казахстанскую.

Всего было багажа общим весом 1 775 кг.

По действующим правилам, физические лица, посещающие МЦПС, могут передавать свои покупки перевозчику, который доставляет их через границу.

Однако, уточнили специалисты, в этом случае была выявлена продукция, которая может подпадать под ограничения на ввоз.

Фото: gov.kz

"В настоящее время одежда помещена на временное хранение".Пресс-служба КГД МФ РК

Также проводятся дальнейшие процессуальные действия.

Ранее мы сообщали, какие документы нужны для въезда и выезда из МЦПС "Хоргос". Важная информация для граждан Казахстана находится по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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