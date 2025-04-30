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События

Бои на территории Казахстана: раскрыт малоизвестный факт о ВОВ

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 13:59 Фото: Zakon.kz
Мало кто знает, что на территории Казахстана проходили боевые действия. Пострадали жители самого запада страны, ныне Бокейординского района Западно-Казахстанской (в то время – Уральской) области, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Министерства культуры и информации за 30 апреля 2025 года, гитлеровское командование планировало взять Уральск 1 сентября 1942 года. С этого момента должен был начаться захват территории Казахстана.

Так, бомбардировке вражеской авиации подверглись станции Джанибек, Сайхин и Шунгай.

"Всего в 80 километров от них шли жесточайшие бои за Сталинград. По железной дороге Астрахань – Саратов проходили эшелоны с оружием, топливом, медикаментами и амуницией для участников Сталинградской битвы".Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Фото: gov.kz

К тому же эти приграничные населенные пункты были транзитным пунктом к богатому нефтью и газом западу Казахстана (нефтепромыслам Гурьевской области).

Была и еще одна причина повышенного внимания к региону.

"Через южные районы Западного Казахстана была проложена линия связи Сталинградского фронта со Ставкой Верховного Главнокомандующего. Немцы всеми силами пытались уничтожить эту линию".Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По некоторым данным, всего на территорию Западного Казахстана было сброшено свыше 700 бомбовых снарядов.

"Потери мирного населения от бомбардировок составили около 300 человек. Вдоль железной дороги расположено не менее 50 братских могил", – говорится в заключительной части сообщения.

Zakon.kz собрал истории солдат и офицеров, медиков и партизан, тружеников тыла и детей войны. Каждая история – уникальное свидетельство подвига и самоотверженности нашего героического народа.

Ранее стало известно, что в Казнете мошенники распространяют фейковое видео, в котором утверждается, что парад переносится с 7 на 9 мая. Так, аферисты в этом ролике использовали выступление министра обороны Руслана Жаксылыкова с фальшивой озвучкой. В пресс-службе Министерства обороны заявили, что данная информация не соответствует действительности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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