В Казахстане праздничный парад ко Дню Победы перенесли с 7 на 9 мая – фейк

До одного из главных событий этого года – Парада в честь 80-летия Великой победы – остались считаные дни. Это не останавливает злоумышленников, и они активно распространяют в Казнете фейковое видео, в котором утверждается, что парад переносится с 7 на 9 мая, сообщает Zakon.kz.

Так, мошенники использовали в ролике выступление министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова с фальшивой озвучкой.

Эту информацию прокомментировали Stopfake.kz в пресс-службе Министерства обороны.

По данным ведомства, к сожалению, в последнее время в интернет-пространстве участились случаи информационных атак и распространения фейковых сообщений от имени министра обороны и пресс-секретаря оборонного ведомства.

"К примеру, один из последних подобных случаев связан с ложной информацией о якобы переносе военного парада с 7 на 9 мая. Сообщение сопровождается фальсифицированным видео с участием министра обороны Руслана Жаксылыкова, созданным с использованием технологий искусственного интеллекта". Пресс-служба МО РК

В пресс-службе уточнили, что данная информация не соответствует действительности.

"Военный парад – одно из ключевых событий государственной повестки 2025 года – состоится 7 мая на площади у монумента "Қазақ елі" в соответствии с утвержденным планом". Пресс-служба МО РК

Также казахстанцев в очередной раз призвали не поддаваться на провокационные вбросы и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

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Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 7 мая на главной площади Астаны. В нем примут участие свыше 4 тысяч военнослужащих, более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.