В Казахстане праздничный парад ко Дню Победы перенесли с 7 на 9 мая – фейк
Так, мошенники использовали в ролике выступление министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова с фальшивой озвучкой.
Эту информацию прокомментировали Stopfake.kz в пресс-службе Министерства обороны.
По данным ведомства, к сожалению, в последнее время в интернет-пространстве участились случаи информационных атак и распространения фейковых сообщений от имени министра обороны и пресс-секретаря оборонного ведомства.
"К примеру, один из последних подобных случаев связан с ложной информацией о якобы переносе военного парада с 7 на 9 мая. Сообщение сопровождается фальсифицированным видео с участием министра обороны Руслана Жаксылыкова, созданным с использованием технологий искусственного интеллекта". Пресс-служба МО РК
В пресс-службе уточнили, что данная информация не соответствует действительности.
"Военный парад – одно из ключевых событий государственной повестки 2025 года – состоится 7 мая на площади у монумента "Қазақ елі" в соответствии с утвержденным планом".Пресс-служба МО РК
Также казахстанцев в очередной раз призвали не поддаваться на провокационные вбросы и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 7 мая на главной площади Астаны. В нем примут участие свыше 4 тысяч военнослужащих, более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.