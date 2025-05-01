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События

В Казахстане задержали выплаты ученым по научным грантам

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 18:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Задержка выплат по грантовым и программно-целевым научным проектам в Казахстане обусловлена дефицитом поступлений в республиканский бюджет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 мая сообщил пресс-секретарь Министерства науки и высшего образования РК Олжас Беркинбаев.

"В апреле 2025 года, за недостаточностью доходной части республиканского бюджета, произошла задержка авансовых выплат по обязательствам в рамках грантового и программно-целевого финансирования", – говорится в официальном заявлении, распространенном в четверг.

По данным ведомства, в апреле через органы Казначейства Министерства финансов было оплачено около 8% от общей потребности в авансовых средствах. При этом основная часть выделенных средств направлена на финансирование проектов молодых ученых. В марте, как уточняется, соответствующее финансирование не осуществлялось вовсе.

В министерстве отметили, что в настоящее время продолжается процесс заключения и регистрации договоров с победителями конкурса "Жас ғалым" на 2025–2027 годы. Подведены также результаты конкурса по грантовому финансированию для молодых исследователей.

"Министерство совместно с уполномоченными органами предпринимает все необходимые меры для стабилизации ситуации с выплатами. Поддержка молодых ученых и их научных инициатив остается приоритетом", – подчеркнули в ведомстве.

О том, почему финансирование науки в Казахстане не отвечает мировым нормам, можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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