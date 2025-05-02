В Алматы выпал град – фоторепортаж
По словам очевидца, град продолжался почти пять минут.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Примечательно, что град смогли наблюдать не все жители мегаполиса. В разных частях города дела с погодой обстоят по-разному. Где-то про-прежнему без осадков, а где-то идут ливни.
Так, один из жителей заявил, что в городе начался сильный ливень с градом.
"Дороги скользкие, видимость снижена", – отметил он.
Недалеко от Медеу и вовсе можно наблюдать "горы" града.
Комментаторы с юмором отмечают, что когда живешь в Алматы, в одной части – град, в другой – солнце сияет.
- Только утром машину помыл.
- В какой части Алматы? У нас тишь да гладь.
- Когда это было? В каком году?
- Он по ходу с другого измерения.
- Это где? Я на Зеленом базаре, тут тишина.
- В Турксибском районе все ясно! – пишут алматинцы.
Стоит отметить, что жителей и гостей Алматы ранее предупредили о резком ухудшении погодных условий. Только штормовое сообщение объявлено на завтра, 3 мая. Рекомендации от ДЧС по непогоде можно прочитать по этой ссылке.