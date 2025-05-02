В Алматы выпал град – фоторепортаж

Погода не перестает преподносить сюрпризы в начале третьего весеннего месяца. Так, сегодня, 2 мая 2025 года, в предгорье Алматы выпал град. Корреспондент Zakon.kz заснял удивительное природное явление.

По словам очевидца, град продолжался почти пять минут.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Примечательно, что град смогли наблюдать не все жители мегаполиса. В разных частях города дела с погодой обстоят по-разному. Где-то про-прежнему без осадков, а где-то идут ливни.

Так, один из жителей заявил, что в городе начался сильный ливень с градом.

"Дороги скользкие, видимость снижена", – отметил он.

Недалеко от Медеу и вовсе можно наблюдать "горы" града.

Комментаторы с юмором отмечают, что когда живешь в Алматы, в одной части – град, в другой – солнце сияет.

Только утром машину помыл.

В какой части Алматы? У нас тишь да гладь.

Когда это было? В каком году?

Он по ходу с другого измерения.

Это где? Я на Зеленом базаре, тут тишина.

В Турксибском районе все ясно! – пишут алматинцы.

Стоит отметить, что жителей и гостей Алматы ранее предупредили о резком ухудшении погодных условий. Только штормовое сообщение объявлено на завтра, 3 мая. Рекомендации от ДЧС по непогоде можно прочитать по этой ссылке.