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События

В Алматы выпал град – фоторепортаж

град, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 13:50 Фото: Zakon.kz
Погода не перестает преподносить сюрпризы в начале третьего весеннего месяца. Так, сегодня, 2 мая 2025 года, в предгорье Алматы выпал град. Корреспондент Zakon.kz заснял удивительное природное явление.

По словам очевидца, град продолжался почти пять минут.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Примечательно, что град смогли наблюдать не все жители мегаполиса. В разных частях города дела с погодой обстоят по-разному. Где-то про-прежнему без осадков, а где-то идут ливни.

Так, один из жителей заявил, что в городе начался сильный ливень с градом.

"Дороги скользкие, видимость снижена", – отметил он.

Недалеко от Медеу и вовсе можно наблюдать "горы" града.

Комментаторы с юмором отмечают, что когда живешь в Алматы, в одной части – град, в другой – солнце сияет.

  • Только утром машину помыл.
  • В какой части Алматы? У нас тишь да гладь.
  • Когда это было? В каком году?
  • Он по ходу с другого измерения.
  • Это где? Я на Зеленом базаре, тут тишина.
  • В Турксибском районе все ясно! – пишут алматинцы.

Стоит отметить, что жителей и гостей Алматы ранее предупредили о резком ухудшении погодных условий. Только штормовое сообщение объявлено на завтра, 3 мая. Рекомендации от ДЧС по непогоде можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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