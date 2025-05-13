Сильная жара до 36°С надвигается на Алматы
Фото: pexels
Середина мая 2025 года преподносит сюрпризы. Так, жителей трех крупнейших городов Казахстана ждет скорее летняя, чем весенняя погода. С 14 по 16 мая в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается усиление жары до 40 градусов, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", в столице зной спадет после дождей с грозами. В Алматы и Шымкенте же осадков не ожидается.
Прогноз погоды по Астане
- 14 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +31+33°С.
- 15 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем сильная жара +33+35°С.
- 16 мая: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 14 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.
- 15 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.
- 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +34+36°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 14 мая: небольшая облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +35+37°С.
- 15-16 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +38+40°С.
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