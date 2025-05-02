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Общество

В Алматы резко испортится погода: важное обращение ДЧС

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 13:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Жителей и гостей Алматы предупредили о резком ухудшении погодных условий. В связи с этим сегодня, 2 мая 2025 года, городской департамент по чрезвычайным ситуациям поделился рекомендациями, сообщает Zakon.kz.

Из-за предстоящей непогоды "Казгидромет" разослал штормовое предупреждение.

"3 мая ночью в Алматы ожидаются гроза, сильный ветер с северо-запада на северо-восток, порывы ветра могут достичь 18 метров в секунду", – проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы со ссылкой на синоптиков.

В связи с этим в ДЧС мегаполиса не рекомендуют жителям города оставлять машины под деревьями.

Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

  • ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
  • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.
"Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам", – добавили в пресс-службе ДЧС Алматы, обращаясь к жителям и гостям города.

Отметим, что ранее о непогоде алматинцев предупредило МЧС страны. Сначала они получили сообщения об угрозе схода лавин в горах Алматы, а ближе к обеду – об ожидающейся в субботу грозе и сильном ветре.

Фото: Zakon.kz

Ранее cиноптики предоставили прогноз по Казахстану на ближайшие три дня – с 3 по 5 мая 2025 года. Из него следует, что по республике ожидается неустойчивая погода. О погоде в Алматы на 2, 3 и 4 мая можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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