События

В Актау ведущий хирург России бесплатно провел детям 16 сложнейших операций

операции в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 17:55
В Актау завершился международный мастер-класс по малоинвазивной детской колопроктологии, в ходе которого профессор, ведущий хирург России Игорь Киргизов провел вместе с казахстанскими врачами 16 сложнейших операций пациентам с тяжелыми патологиями желудочно-кишечного тракта.

Игорь Киргизов – научный руководитель по детской хирургии Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, профессор кафедры детской хирургии РМАПО, приехал в Казахстан в рамках проекта MUMKINDIK. На базе Мангистауской областной детской больницы он провел 16 операций и дал 30 бесплатных консультаций юным пациентам.

В течение пяти дней казахстанские хирурги наблюдали за лапароскопическими и видеоассистированными операциями, участвовали в разборах клинических случаев и обучающих лекциях.

"На мастер-классе проводились операции высочайшей степени сложности. И все они завершились успешно", – отметил Игорь Киргизов.

За каждым случаем – реальные истории семей, которые годами искали возможность помочь своим детям.

Одной из пациенток стала девочка с врожденной патологией. Ее мама рассказывает, что семья рассматривала лечение в Москве, однако стоимость операции достигала 7 миллионов тенге, не считая расходов на перелет и реабилитацию. Даже лечение в Алматы оставалось для семьи крайне затратным и предполагало сложное хирургическое вмешательство.

"До этого мы дважды планировали операцию в Алматы, но все откладывалось. Сейчас понимаю, что это к лучшему: наш врач в итоге провел лечение в один этап вместо трех. Если бы нам пришлось трижды летать в Алматы, это обошлось бы в 4-5 миллионов тенге, не говоря уже о тяжелейшей нагрузке на ребенка – трехкратном наркозе и долгой реабилитации. Я безгранично благодарна за то, что мой ребенок жив. Огромное спасибо компании BI Group – то, что они делают, под силу далеко не каждому", – поделилась мама девочки.

Проект MUMKINDIK реализуется корпоративным фондом "Жұлдызай" с 2013 года при генеральной поддержке BI Group. Компания полностью покрывает расходы на приезд лучших зарубежных профессоров и проведение мастер-классов для казахстанских докторов.

Только за первый квартал 2026 года аналогичные операционные мастер-классы уже прошли в Астане, Шымкенте, Таразе и Актау. Благодаря проекту дети получают шанс на высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно, а отечественные врачи – доступ к уникальным международным практикам прямо внутри страны.

