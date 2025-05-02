Скончался первый тренер Головкина Виктор Дмитриев

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин 2 мая 2025 года направил соболезнования семье заслуженного тренера РК по боксу Виктора Дмитриева, сообщает Zakon.kz.

"От лица коллектива Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан и от себя лично выражаю самые глубокие и искренние соболезнования в связи с безвременной утратой. Это огромная потеря для всего спортивного сообщества и для меня лично, его воспитанника. Виктор Константинович был не просто выдающимся тренером, он был наставником, учителем и примером для подражания. Его преданность спорту, профессионализм и умение находить подход к каждому навсегда останутся в нашей памяти. Он внес неоценимый вклад в развитие бокса в Казахстане и воспитал целое поколение талантливых спортсменов. Выражаю искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. С глубокими соболезнованиями, Геннадий Головкин", – говорится в тексте соболезнования.

Заслуженный тренер Казахстана Виктор Дмитриев родился 26 июля 1953 года в Караганде. Отслужил в армии, сначала получил специальность в горном техникуме, работал на шахте имени Костенко, затем окончил факультет "Физическое воспитание" педагогического института. После работы преподавателем в ПТУ с 1987 года началась его тренерская деятельность – сначала в обществе "Трудовые резервы", затем в спортивных организациях Караганды. Тренерский стаж Дмитриева исчисляется более чем 40 годами. Он воспитал более 10 мастеров спорта Казахстана, 20 кандидатов в мастера спорта. Его ученики выигрывали республиканские и международные соревнования. Главным результатом его работы считается Геннадий Головкин. Его первые тренировки в боксе прошли именно под началом Виктора Дмитриева в спортзале ГПТУ № 1 (сейчас Экономический горный колледж) в Майкудуке.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Виктора Дмитриева.