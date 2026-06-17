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Спорт

Геннадий Головкин сделал заявление после включения в Международный зал славы бокса

казахстанский боксер Геннадий Головкин, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 09:21 Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер, президент Национального Олимпийского комитета РК и президент World Boxing Геннадий Головкин высказался о включении его в Международный зал славы бокса (IBHOF), сообщает Zakon.kz.

Свое заявление он опубликовал 16 июня 2026 года в Instagram.

"Как вы уже знаете, на этой неделе меня официально включили в Зал славы бокса. Для меня это огромная честь и по-настоящему особенный момент. Трудно передать словами, насколько важно это признание, когда твое имя оказывается в одном ряду с величайшими представителями мирового бокса. Это достижение стало результатом более чем 35 лет упорного труда, дисциплины и целеустремленности. На протяжении всего этого пути я никогда не переставал верить, что смогу добиться больших высот. От всего сердца благодарю всех, кто поддерживал меня все эти годы. Я искренне горжусь тем, что оказался среди выдающихся людей, которые внесли огромный вклад в историю нашего спорта", – написал он.

15 июня 2026 года стало известно, что Геннадий Головкин стал первым в истории представителем Казахстана, кто вошел в элитный Международный зал славы бокса (IBHOF). Теперь его имя официально стоит в одном ряду с такими легендами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо. В тот же день именитого боксера поздравил президент Касым-Жомарт Токаев. На чествовании в Канастоте (США) GGG был с семьей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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