Геннадий Головкин сделал заявление после включения в Международный зал славы бокса

Казахстанский боксер, президент Национального Олимпийского комитета РК и президент World Boxing Геннадий Головкин высказался о включении его в Международный зал славы бокса (IBHOF), сообщает Zakon.kz.

Свое заявление он опубликовал 16 июня 2026 года в Instagram.

"Как вы уже знаете, на этой неделе меня официально включили в Зал славы бокса. Для меня это огромная честь и по-настоящему особенный момент. Трудно передать словами, насколько важно это признание, когда твое имя оказывается в одном ряду с величайшими представителями мирового бокса. Это достижение стало результатом более чем 35 лет упорного труда, дисциплины и целеустремленности. На протяжении всего этого пути я никогда не переставал верить, что смогу добиться больших высот. От всего сердца благодарю всех, кто поддерживал меня все эти годы. Я искренне горжусь тем, что оказался среди выдающихся людей, которые внесли огромный вклад в историю нашего спорта", – написал он.

15 июня 2026 года стало известно, что Геннадий Головкин стал первым в истории представителем Казахстана, кто вошел в элитный Международный зал славы бокса (IBHOF). Теперь его имя официально стоит в одном ряду с такими легендами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо. В тот же день именитого боксера поздравил президент Касым-Жомарт Токаев. На чествовании в Канастоте (США) GGG был с семьей.