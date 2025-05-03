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События

На родине тюльпанов: Жамбылская область провела международный фестиваль

фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 20:16 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В Жамбылской области в горах Каратау международный фестиваль "Қызғалдақ мұра" – "Наследие тюльпанов" объединил ученых, экологов из разных стран и любителей природы для обсуждения сохранения уникального тюльпанового наследия региона, сообщает Zakon.kz.

Каждый год с наступлением весны Каратау покрывается ярким живым ковром, притягивая ученых, туристов и жителей.

Жамбылская область уверенно лидирует среди регионов Казахстана по видовому разнообразию тюльпанов. На ее территории произрастает 18 видов этого весеннего цветка, из которых 10 внесены в Красную книгу Казахстана. На их основе голландские специалисты вывели десятки сортов, которые сегодня украшают парки и сады в разных странах.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Уникальная природная ценность региона и стала ключевой темой фестиваля "Қызғалдақ мұра" – "Наследие тюльпанов".

Мероприятие объединило не только жителей области, но и гостей из Германии, Украины, Кыргызстана, Нидерландов, России, Китая, Турции, Индии. Участие приняли эксперты по экосистемам, представители ЮНЕСКО, консульского и дипломатического корпусов, депутаты Мажилиса Парламента, представители министерств.

Не остались в стороне и специалисты туристической отрасли, для которых Жамбылская область – это не только родина тюльпанов, но и перспективное направление для экотуризма.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В приветственной речи аким Жамбылской области Ербол Карашукеев акцентировал внимание на экологической миссии фестиваля. Он отметил, что такие события формируют ответственное отношение к природе и повышают интерес к природному наследию родного края.

"Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что в нашей стране имеются широкие возможности для развития всех видов туризма – от экологического до делового. Можно с уверенностью сказать, что данное мероприятие придаст новый импульс развитию туризма нашего региона. Тюльпан – символ национальной гордости, культурного наследия. Именно здесь, в казахских степях, началась его история, и, распространившись по всему свету, он стал украшением мировых садов, включая голландские. Это яркое напоминание о величии и богатстве нашей родины", – сказал он.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В прошлом году Жамбылскую область посетили около 200 тыс. туристов, что на 27% больше по сравнению с 2023 годом.

По 40 основным туристическим объектам области разработано 10 новых туристических маршрутов. На сегодняшний день проводится работа по проведению инфраструктуры объектов.

В результате реализации инвестиционных проектов в этом году будут открыты три туристические зоны отдыха.

С приветственной речью выступили также председатель партии "Ауыл"Серик Егизбаев, сопредседатель партии "Respublica" Максим Барышев.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Для гостей подготовлена насыщенная программа: спортивные соревнования на свежем воздухе, этноаул с интерактивными площадками, выставка ремесленников, обряд "Қымызмұрындық" – праздник первой пробы кумыса.

Участники насладились ярким великолепием тюльпановых полей Каратау.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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