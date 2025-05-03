Золотая рыбка: удачный улов напротив Акорды обсуждает Казнет

В социальной сети распространилось видео, на котором мужчина вытащил из реки Есиль крупную рыбу. Рыбак и его коллеги активно фотографировались с увесистым уловом прямо напротив резиденции президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Видео снял очевидец, который и поделился им с подписчиками.

"Просто жирдяй! Мощно! Все теперь с ним фотографируются", – прокомментировал восхищенный мужчина.

Казахстанцы в комментариях разделились на тех, кто рад за рыбака, и тех, кто опасается последствий такого улова:

– Золотая рыбка! – Надеюсь, это золотая рыбка напротив Акорды. – Нерест же сейчас!

– Лишь бы не штрафанули теперь.

Отметим, что на ролике предположительно пойман карп, который пока не входит в список запрещенных для ловли. На реке Есиль с 15 апреля по 15 мая запрещено отлавливать щуку, язя и судака. С 20 мая по 20 июня – карпа. С 1 августа по 14 сентября – гаммаруса, а с 1 июня по 15 июля – речных раков.

Ранее сообщалось, что редкую полутораметровую "рыбу-каннибала" вынесло на пляж США.