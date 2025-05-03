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События

Золотая рыбка: удачный улов напротив Акорды обсуждает Казнет

удачный улов напротив Акорды обсуждает Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 22:31 Фото: скриншот
В социальной сети распространилось видео, на котором мужчина вытащил из реки Есиль крупную рыбу. Рыбак и его коллеги активно фотографировались с увесистым уловом прямо напротив резиденции президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Видео снял очевидец, который и поделился им с подписчиками. 

"Просто жирдяй! Мощно! Все теперь с ним фотографируются", – прокомментировал восхищенный мужчина.

Казахстанцы в комментариях разделились на тех, кто рад за рыбака, и тех, кто опасается последствий такого улова:

– Золотая рыбка!

– Надеюсь, это золотая рыбка напротив Акорды.

– Нерест же сейчас!

– Лишь бы не штрафанули теперь.

Отметим, что на ролике предположительно пойман карп, который пока не входит в список запрещенных для ловли. На реке Есиль с 15 апреля по 15 мая запрещено отлавливать щуку, язя и судака. С 20 мая по 20 июня – карпа. С 1 августа по 14 сентября – гаммаруса, а с 1 июня по 15 июля – речных раков.

Ранее сообщалось, что редкую полутораметровую "рыбу-каннибала" вынесло на пляж США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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