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События

За что полицейский из СКО получила награду от Токаева

Ольга Кангозина, Токаев, награждение, майор, СКО, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 17:32 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 5 мая 2025 года вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур Казахстана. В пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области (СКО) рассказали Zakon.kz, за что майор полиции была удостоена высокой награды в Акорде.

Майору Ольге Кангозиной была вручена медаль "Жауынгерлік ерлігі үшін" за проявленные мужество и инициативу при исполнении служебного долга.

Отмечено, что награда стала признанием героического поступка, совершенного в январе 2021 года.

"Находясь на дежурстве на избирательном участке в селе Хлеборобное, майор Кангозина совместно с фельдшером приняла экстренные роды у жительницы села Рощино, не дожидаясь прибытия скорой помощи".Пресс-служба ДП СКО

По словам офицера, это был один из самых волнительных моментов в ее службе.

Также отмечено, что Кангозина прошла путь от следователя до старшего оперуполномоченного, зарекомендовала себя как ответственный и решительный сотрудник, способный действовать в нестандартных и критических ситуациях.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 17:32
Токаев наградил казахстанцев государственными наградами

Кроме того, на торжественном собрании Токаев назвал отличительную черту казахского народа.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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