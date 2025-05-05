За что полицейский из СКО получила награду от Токаева
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 5 мая 2025 года вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур Казахстана. В пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области (СКО) рассказали Zakon.kz, за что майор полиции была удостоена высокой награды в Акорде.
Майору Ольге Кангозиной была вручена медаль "Жауынгерлік ерлігі үшін" за проявленные мужество и инициативу при исполнении служебного долга.
Отмечено, что награда стала признанием героического поступка, совершенного в январе 2021 года.
"Находясь на дежурстве на избирательном участке в селе Хлеборобное, майор Кангозина совместно с фельдшером приняла экстренные роды у жительницы села Рощино, не дожидаясь прибытия скорой помощи".Пресс-служба ДП СКО
По словам офицера, это был один из самых волнительных моментов в ее службе.
Также отмечено, что Кангозина прошла путь от следователя до старшего оперуполномоченного, зарекомендовала себя как ответственный и решительный сотрудник, способный действовать в нестандартных и критических ситуациях.
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Кроме того, на торжественном собрании Токаев назвал отличительную черту казахского народа.
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