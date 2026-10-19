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События

Кто из спасателей получил из рук Токаева государственные награды

президент РК Касым-Жомарт Токаев, спасатели, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 14:09 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 19 октября 2026 года, вручил государственные награды работникам служб спасения. Пресс-служба президента опубликовала список награжденных, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной на сайте Акорды, за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награждены:

орденом "Даңқ" II степени

  • Базарбаев Куанар Бекенович – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Кульдиков Марат Мухаметкалиевич – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы

  • Данияр Анри – первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Цуркан Алексей Викторович – начальник отдела ГУ "Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", Акмолинская область;

орденом "Құрмет"

  • Дзауров Тимирлан Мусаевич – генеральный директор ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб", город Алматы;
  • Есмаханов Ерик Мейрамбекович – заместитель директора департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Нарзиева Елена Александровна – главный специалист Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

медалью "Ерлігі үшін"

  • Байдекенов Дархан Азаматович – главный спасатель РГУ "Республиканская служба спасения "Барыс" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан";
  • Жалғасов Нұрсұлтан Қойшыбайұлы – старший пожарный-спасатель пожарной части №6 Управления по чрезвычайным ситуациям города Кызылорды Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Рысбаев Дархан Асемкулулы – спасатель ГКП "Центр мониторинга и оперативного реагирования города Алматы";
  • Чеботкин Александр Петрович – командир воздушного судна АО "Авиакомпания "Бурундайавиа", город Алматы;

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Аралбаев Әбдіхамит – директор КХ "Оңталап", Кызылординская область;
  • Ибрагимов Жанат – директор КХ "Ағайынды", область Абай.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев обратился к спасателям.

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 14:09
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Выступая на вручении госнаград спасателям, глава государства назвал главную идею Конституции и обратил внимание на важность внедрения передовых технологий и укрепления материально-технического потенциала сферы гражданской защиты.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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