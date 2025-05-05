Какая погода ждет казахстанцев 6 мая

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 6 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей части РК.





"Лишь на западе, севере страны атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на западе – сильные дожди, град. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе – туманы", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на севере, в центре Алматинской, на юге Атырауской, в центре Западно-Казахстанской, на севере, западе, юге, востоке Карагандинской, на востоке, юге, в центре области Улытау, на юге, юго-востоке Актюбинской, Павлодарской, на юге Костанайской, на севере, востоке, юге, в центре Мангистауской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге Акмолинской областей, на западе, севере, юго-востоке области Жетысу, на северо-западе, юге, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, в пустынных районах Туркестанской, на востоке, в центре Кызылординской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какую погоду стоит ожидать 6, 7 и 8 мая 2025 года в трех крупнейших городах страны. Подробнее можно узнать здесь.

