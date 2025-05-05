Жара до 36°С ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Фото: pixabay

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какую погоду стоит ожидать 6, 7 и 8 мая 2025 года в трех крупнейших городах страны. Если в Астане потеплеет до 28 градусов, а в Алматы – до 33, то в Шымкенте и вовсе лето. Там, несмотря на календарь, прогнозируют 36°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 6 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +23+25°С.

7 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.

8 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +26+28°С. Прогноз погоды по Алматы 6 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.

7 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.

8 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С. Прогноз погоды по Шымкенту 6 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +34+36°С.

7 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +34+36°С.

8 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра составят 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С. Материал по теме От +36°С до заморозков: май удивит казахстанцев Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по всему Казахстану на ближайшие три дня – с 6 по 8 мая 2025 года. Из него следует, что ожидаются дожди, грозы и повышение температуры.

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