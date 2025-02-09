Какая погода ждет казахстанцев 10 февраля

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в предстоящий понедельник, 10 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", атлантический антициклон по-прежнему будет определять погоду на западе, северо-западе, юге РК. Там ожидается погода преимущественно без осадков.

"C прохождением фронтальных разделов на большей части страны прогнозируется снег, на юге ожидаются осадки (снег, дождь)", – говорится в сообщении.

По РК ожидается туман, усиление ветра, на севере, востоке, в центре – низовая метель, на севере, юге, юго-западе – гололед.

Ранее в 16 областях Казахстана на 10 февраля объявили штормовое предупреждение.

