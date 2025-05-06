Какая погода будет в Казахстане 7 мая

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев 7 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации "Казгидромета", на западе, северо-западе, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пойдут дожди с грозами ; на западе, северо-западе ожидаются сильные дожди, град . На остальной территории РК антициклон сохранит погоду без осадков.

По республике также прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе – туман.

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на севере, в центре Алматинской, на юго-западе Атырауской, в центре Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге, востоке Карагандинской, на западе, востоке, юге, в центре области Улытау, на юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, юге, юго-востоке Павлодарской, на юге Костанайской, на севере, юге, востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге Акмолинской областей, на западе, севере, юго-востоке области Жетысу, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на юге Северо-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Кроме того, на западе, в пустынных районах Туркестанской, на востоке, в центре Кызылординской, на западе Жамбылской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Какая погода будет 7 и 9 мая в трех мегаполисах Казахстана, можно узнать здесь.