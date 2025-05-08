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Общество

Какой будет погода в Казахстане 9 мая

Военный парад, военная спецтехника, военная техника, силы воздушной обороны РК, воздушная оборона РК, военно-воздушные силы РК, ВВС РК, военная авиация, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 18:11 Фото: akorda.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды в предстоящую пятницу, 9 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в День Победы только восток Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона – прогнозируется погода без осадков.

"Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние практически на всю территорию Казахстана – пройдут дожди с грозами и градом, на севере в горных районах юго-востока – сильные дожди... По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей и шквалом. Днем в области Абай ожидается сильная жара".РГП "Казгидромет"

Также в гидрометцентре проинформировали, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Карагандинской областях, в областях Абай, Жетысу, Улытау, на севере, в центре Алматинской, на юго-западе Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, Павлодарской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – на западе, в пустынных районах Туркестанской, на востоке, в центре Кызылординской, на западе, в центре Жамбылской областей, на западе области Жетысу.

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