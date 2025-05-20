Чего иностранные гости ожидают от Астанинского международного форума 2025
Как призналась генеральный менеджер международной конференции Doha Forum Маха Аль-Ковари, для нее большая честь присоединиться к грядущему мероприятию.
"Совместно с Катарским фондом развития Doha Forum проводит сессию, на которой мы рассмотрим новые пути укрепления глобальной устойчивости. Почему сейчас? Потому что геополитическое разделение, постпандемические проблемы и сбои в цепочке поставок тянут за собой каждую экономику, особенно развивающихся и наименее развитых стран", – считает Маха Аль-Ковари.
На упомянутой панельной сессии, продолжает она, будет рассмотрено три приоритета. Во-первых, актуальный для всех стран мира инклюзивный рост. Во-вторых, инновационное финансирование и инвестиционные модели. И наконец, эффективное партнерство от Астаны до Дохи, поскольку сотрудничество, по словам спикера, является ключом к устойчивому прогрессу.
"Как и Астана, форум в Дохе объединяет лидеров, мыслителей для решения самых насущных мировых проблем. Я приглашаю вас поделиться с нами своими мыслями и присоединиться к нам на Doha Forum с 6 по 7 декабря 2025 года. Давайте вместе превратим диалог в результат и построим экономическую устойчивость, которая выдержит испытание временем", – подытожила генеральный менеджер Doha Forum.
Ведущий корреспондент CNN в Лондоне и ведущий шоу "Что мы знаем" Макс Фостер тоже с нетерпением ждет визита в столицу Казахстана.
"Это будет первый раз, когда мы с шоу отправимся в путь. Я поговорю со всеми, от премьер-министра Хорватии господина Пленковича до Эми Поуп из агентства ООН по миграции, и со многими другими. На шоу мы будем размышлять над большими, сложными мировыми проблемами, которые они там будут поднимать", – пообещал журналист.
Отметим, что организаторы запланировали 39 панельных сессий, из них 10 эксклюзивных: "один на один" с высокопоставленными гостями и мировыми лидерами.
Программа форума состоит их трех основных тем:
- "Внешняя политика и международная безопасность",
- "Энергетика и изменение климата",
- "Экономика и финансы".
Международный форум Астана 2025 года – ключевая площадка для глобального диалога и решения актуальных мировых проблем. Проект способствует формированию новой эры мультилатерализма, объединяя страны для совместного решения глобальных вызовов.
Мероприятие направлено на укрепление международного сотрудничества в условиях глобальных изменений, с фокусом на экономику, климат и межгосударственные отношения. Форум откроет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Подробную информацию о мероприятии и возможностях участия в нем можно найти здесь.