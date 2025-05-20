Чего иностранные гости ожидают от Астанинского международного форума 2025

29-30 мая 2025 года в столице Казахстана пройдет Международный форум Астана (AIF). В преддверии этого грандиозного события зарубежные эксперты поделились своими ожиданиями от него, сообщает Zakon.kz.

Как призналась генеральный менеджер международной конференции Doha Forum Маха Аль-Ковари, для нее большая честь присоединиться к грядущему мероприятию.

"Совместно с Катарским фондом развития Doha Forum проводит сессию, на которой мы рассмотрим новые пути укрепления глобальной устойчивости. Почему сейчас? Потому что геополитическое разделение, постпандемические проблемы и сбои в цепочке поставок тянут за собой каждую экономику, особенно развивающихся и наименее развитых стран", – считает Маха Аль-Ковари.

На упомянутой панельной сессии, продолжает она, будет рассмотрено три приоритета. Во-первых, актуальный для всех стран мира инклюзивный рост. Во-вторых, инновационное финансирование и инвестиционные модели. И наконец, эффективное партнерство от Астаны до Дохи, поскольку сотрудничество, по словам спикера, является ключом к устойчивому прогрессу.

"Как и Астана, форум в Дохе объединяет лидеров, мыслителей для решения самых насущных мировых проблем. Я приглашаю вас поделиться с нами своими мыслями и присоединиться к нам на Doha Forum с 6 по 7 декабря 2025 года. Давайте вместе превратим диалог в результат и построим экономическую устойчивость, которая выдержит испытание временем", – подытожила генеральный менеджер Doha Forum.

Ведущий корреспондент CNN в Лондоне и ведущий шоу "Что мы знаем" Макс Фостер тоже с нетерпением ждет визита в столицу Казахстана.

"Это будет первый раз, когда мы с шоу отправимся в путь. Я поговорю со всеми, от премьер-министра Хорватии господина Пленковича до Эми Поуп из агентства ООН по миграции, и со многими другими. На шоу мы будем размышлять над большими, сложными мировыми проблемами, которые они там будут поднимать", – пообещал журналист.

Отметим, что организаторы запланировали 39 панельных сессий, из них 10 эксклюзивных: "один на один" с высокопоставленными гостями и мировыми лидерами.

Программа форума состоит их трех основных тем:

"Внешняя политика и международная безопасность",

"Энергетика и изменение климата",

"Экономика и финансы".

Международный форум Астана 2025 года – ключевая площадка для глобального диалога и решения актуальных мировых проблем. Проект способствует формированию новой эры мультилатерализма, объединяя страны для совместного решения глобальных вызовов.

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Мероприятие направлено на укрепление международного сотрудничества в условиях глобальных изменений, с фокусом на экономику, климат и межгосударственные отношения. Форум откроет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Подробную информацию о мероприятии и возможностях участия в нем можно найти здесь.