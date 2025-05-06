Казахстанского непобежденного боксера не пускают в США

Казахстанский непобежденный боксер Мейирим Нурсултанов (20-0, 11 КО) не может получить визу в США, где он хотел продолжить тренировки и карьеру, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал спортсмен в подкасте на канале "Бірінші бол", он дважды подавал документы на визу, но оба раза получил отказ без объяснения причин.

"Было приглашение, все оформлено. Но в США мне сказали: "Не можем объяснить причину отказа" и просто вернули паспорт", – приводит Sportnews.kz его слова.

Нурсултанов уже выступал в США, где завоевал титулы чемпиона по версиям WBC USNBC и NABF Junior. После возвращения в Казахстан его активность в ринге снизилась.

"Когда был в Америке – дрался раз в год. Потом вернулся в Казахстан. Теперь хочу снова поехать туда и полноценно готовиться", – объяснил он.

Ранее Мейирим Нурсултанов был официально назначен обязательным претендентом на бой с действующим чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе Карлосом Адамесом (24-1-1, 18 КО). Теперь проблемы с визой ставят под угрозу как подготовку, так и саму возможность проведения поединка на территории США.

Между тем менеджер российского экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал о следующем выступлении своего подопечного.