В Астане начался масштабный военный парад в честь 80-летия Великой Победы – прямая трансляция

В Астане на площади "Қазақ елі" проходит военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы, сообщает Zakon.kz.

Прямая трансляция торжественного мероприятия доступна на официальном Youtube-канале пресс-службы президента Республики Казахстан.

Трансляцию парада в прямом эфире можно посмотреть на республиканских телеканалах и LED-экранах, установленных во всех областных центрах страны.

Жители Астаны и гости города могут наблюдать за парадом с трех городских локаций:

территория ЕХРО (заезд со стороны улицы Туркестан и Акмешит);

городская площадь (перед зданием акимата Астаны);

территория парковки "Astana Music Hall" (Кувшин) по проспекту Б. Момышулы, 1.

На парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооруженных сил РК, роты Почетного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов

Участие в мероприятии также принимает Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, который находится с государственным визитом в нашей стране.