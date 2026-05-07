Статьи

День защитника Отечества отмечают в Казахстане

7 мая, День защитника Отечества, праздник, военослужащие
7 мая Казахстан отмечает День защитника Отечества – праздник мужества и долга Родине. Дата связана с созданием национальных Вооруженных сил и подчеркивает роль армии в обеспечении безопасности и стабильности государства. О задачах и функциях армии страны – в материале Zakon.kz

Отсчет современной истории казахстанской армии начался с 7 мая 1992 года, когда был подписан Указ о создании национальных Вооруженных сил. Это стало одним из ключевых шагов в укреплении государственной независимости.

С этого момента началось формирование собственной оборонной структуры, ориентированной на защиту территориальной целостности и обеспечение внутренней стабильности. Развитие армии сопровождалось созданием военных учебных заведений, формированием новых родов войск и внедрением современных стандартов подготовки.

Сегодня оборонную систему страны представляет Вооруженные силы Республики Казахстан, которые включают несколько ключевых направлений: сухопутные войска, силы воздушной обороны, десантно-штурмовые войска, силы специальных операций и военно-морские силы. Координацией военной доктрины занимается Министерство обороны РК, отвечающее за стратегическое планирование, модернизацию вооружения и социальное обеспечение военнослужащих.

Современные задачи армии выходят далеко за рамки классической обороны. Особое внимание уделяется повышению мобильности подразделений, цифровизации управления и развитию профессиональной подготовки. Военнослужащие Казахстана участвуют в миротворческих миссиях, международных учениях и гуманитарных операциях.

Так, с 2014 года военные принимают участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д'‎Ивуар, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. За их плечами миссии "Временные силы ООН в Ливане" в составе миротворческого подразделения. За годы независимости под эгидой ООН службу прошли порядка одной тысячи военнослужащих.

Для многих молодых казахстанцев служба в армии − это не просто почетная обязанность, но и возможность набраться опыта, получить специальность и найти свою дорогу в жизни. Стоит отметить, что каждый казахстанский военнослужащий-срочник может рассчитывать на "кредитные каникулы", которые предполагают заморозку по ежемесячным платежам от банков и микрокредитных организаций. Причем отсрочка военнослужащим предоставляется на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания без начисления вознаграждения по займу или микрокредиту.

День защитника Отечества остается символом национального единства и стабильности. Он напоминает о важности защиты страны, уважения к военной службе и ответственности каждого гражданина за будущее государства.

Для Казахстана этот праздник – не только дань истории, но и отражение современного этапа развития, где армия выступает гарантом мира, а служба в ней – проявлением гражданского долга и чести.

Николай Ежелев
