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Казахстанцы отмечают День защитника Отечества

7 мая, День защитника Отечества, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 07:57 Фото: Zakon.kz
Военнослужащие Казахстана, как бывшие, так и действующие, сегодня отмечают День защитника Отечества. О том, почему 7 мая празднуют именно в эту дату, а также какие перспективы и льготы есть у казахстанских военнослужащих, в материале Zakon.kz.

Современная история казахстанской армии началась 7 мая 1992 года с Указа первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Спустя десять лет было решено поднять статус и престиж военнослужащих республики, и Парламент принял решение придать этому дню статус государственного праздника. Тогда же были внесены изменения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

К основным родам войск современной казахстанской армии относятся: Сухопутные войска, Войска воздушной обороны и Военно-морские силы. Под прямым подчинением Верховному главнокомандующему – президенту Республики Казахстан находятся специально подготовленные Аэромобильные войска.

"Казахстан уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов, сохранению территориальной целостности, обеспечению стабильности в обществе. Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности", – говорил в одном из своих выступлений президент Касым-Жомарт Токаев.

В 2025 году Казахстан занял 57-е место среди 145 стран в рейтинге военной мощи по версии Global Firepower-2025.

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Армию Казахстана вновь признали лучшей среди стран Центральной Азии

Фото: akorda.kz

Для многих молодых казахстанцев служба в армии − это не просто почетная обязанность, но и возможность набраться опыта, получить специальность и найти свою дорогу в жизни. В их числе и Арсен Шархан. 

"Армия – это большая школа для мужчины. Она дисциплинирует и делает сильнее – и физически, и морально. Срочная служба – это целый год для того, чтобы проанализировать свои способности и желания. Для меня честь – служить в армии своей страны. Я горжусь, что защищаю свою Родину. Это является честью для мужчины", – рассказал рядовой срочной службы Арсен Шархан.

Фото: МО РК

Стоит отметить, что каждый казахстанский военнослужащий-срочник может рассчитывать на "кредитные каникулы", которые предполагают заморозку по ежемесячным платежам от банков и микрокредитных организаций. Причем отсрочка военнослужащим предоставляется на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания без начисления вознаграждения по займу или микрокредиту. Этой льготой в 2024 году уже воспользовались 17 тыс. военнослужащих.

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Кроме того, для солдат срочной службы доступно бесплатное обучение в высших учебных заведениях страны. Прошедшие срочную воинскую службу могут поступить в университет без экзаменов и ЕНТ и даже получить грант на обучение. На сегодняшний день возможность поступить в высшее учебное заведение на бесплатной основе получили 1029 срочников.

"Я пока не решил, чем буду заниматься после демобилизации. До призыва я получил профессию маркетолога в одном из колледжей Алматы, возможно, я поступлю в вуз и продолжу образование. Благодаря службе в армии я смогу поступить в институт без экзаменов и даже претендовать на грант. Еще рассматриваю вариант остаться в части и продолжить службу, но уже по контракту. Современная казахстанская армия – это стабильность, достойная заработная плата и возможность карьерного роста", – поделился рядовой Арсен Шархан.

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Также казахстанские военнослужащие с 2014 года принимают участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д'‎Ивуар, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. Начиная с 2018 года уже 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии "Временные силы ООН в Ливане" в составе миротворческого подразделения. За годы независимости в миссиях под эгидой ООН службу прошли порядка одной тысячи военнослужащих, в том числе шесть женщин.

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Сохраняя мир: как служат казахстанские миротворцы на Голанских высотах

В прошлом году Казахстан впервые самостоятельно направил отдельное воинское подразделение в миротворческую миссию ООН на Ближний Восток. А еще на Голанских высотах наши 139 миротворцев перебросили и развернули 15 бронетранспортеров "Арлан", использовав новый военно-транспортный самолет A400M Airbus.

Это подтвердило способность нашей страны самостоятельно обеспечивать переброску войск, логистику и снабжение, что является одним из ключевых требований к оценке боеспособности армии.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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