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События

В костюме звезды пришел победитель самого крупного выигрыша за историю Казахстана

В костюме звезды пришел победитель самого крупного выигрыша за историю Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 19:00 Фото: Satty Zhuldyz
Житель Алматинской области в костюме звезды пришел за исторически рекордным выигрышем за всю историю Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Мужчина, который ради безопасности изменил имя и представился Кайратом, сорвал джекпот в размере 289 млн тенге в лотерее Loto 6/49 от Satty Zhuldyz. Это самый крупный выигрыш в истории Казахстана и новый рекорд. Также молодой человек, чтобы его не узнали, замаскировался под костюмом звезды.

"Я занимаюсь торговлей. Когда пришло SMS с просьбой забрать свой выигрыш, подумал, наверное, как обычно 500, 1000 или 3000 тенге. Но зайдя на сайт, не поверил своим глазам, увидев сумму", – сказал победитель.

Кайрат заявил, что до сих пор не может поверить в свою удачу. Поэтому не торопится рассказывать о выигрыше родным.

"Я женат, живу с родителями. Пока никто не знает. Потому что сам все еще не верю. Даже когда все деньги заберу не буду ни о чем рассказывать. Просто буду давать родным на нужды. Боюсь, если узнают про баснословную сумму, они будут волноваться или начнут хвастаться другим. Поэтому все без лишних слов", – говорит обладатель джекпота в размере 289 млн тенге.

Алматинец поделился, что у него есть крупный долг – 150 млн тенге, которые он занял во время пандемии. Поэтому, в первую очередь, планирует расплатиться с ним.

Он добавил, что продолжит участвовать в любимых 5/36, 6/49 и Tele Bingo. Тем более после победы он еще больше поверил в удачу.

Satty Zhuldyz обещает участникам выигрыши и покрупнее. Так, 11 мая в 10:00 в прямом эфире ТК "31 Канал" в тиражной лотереи "TeleBingo" будет разыгрываться джекпот в размере 581 539 000 тенге, а 25 мая в 10:00 состоится розыгрыш квартиры.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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