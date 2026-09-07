Победитель лотереи лишится выигрыша в 616 млн тенге через три дня

Три дня осталось у жителя Англии, чтобы забрать выигрыш в лотерею – 1 000 000 фунтов стерлингов (более 616 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Розыгрыш национальной лотереи EuroMillions состоялся еще в марте 2026 года. Но победитель – потенциальный миллионер до сих пор не явился за призом, пишет Manchester Evening News.

Организаторы лотереи обратились с заявлением, в котором назвали победивший код и попросили сообщить имя победителя.

В случае выигрыша крупной суммы в национальной лотерее у игрока есть около шести месяцев, чтобы получить свои деньги. В данном случае срок истекает 9 сентября. После этот человек рискует потерять выигрыш навсегда. Учредителям лишь известно, что победил игрок из Хартлпула.

"Завис" в национальной лотерее и другой огромный приз – 12 000 000 фунтов стерлингов (7,4 млрд тенге). Его розыгрыш прошел 6 июня 2026 года. У игрока есть время до 3 декабря, чтобы забрать деньги.

Жительница американского штата Иллинойс купила лотерейный билет на заправке и угадала все шесть чисел. Она стала обладательницей крупнейшего в 2026 году выигрыша – 1,04 млрд долларов (около 482,36 млрд тенге).