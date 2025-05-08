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События

Арбитражный спор на 50 млн долларов по дороге Алматы – Хоргос: суд в Париже поставил точку

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 14:03 Фото: Zakon.kz
Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже принял решение в пользу Казахстана в деле по строительству дороги Алматы – Хоргос, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 мая 2025 года, заявили в Министерстве юстиции РК.

"15 мая 2020 года совместное предприятие, состоящее из компаний Todini Costruzioni Generali S.p.A., WeBuild S.p.A. и ТОО "Казахдорстрой", действующее в рамках совместного предприятия "Todini Impregilo Kazakhdorstroy" (далее – истцы), подало в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) заявление об арбитраже против Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – комитет) в связи со спорами по проекту строительства автодороги Алматы – Хоргос в Республике Казахстан", – следует из релиза, распространенного в четверг.

В рамках рассмотрения дела по существу истцы предъявили комитету претензии на общую сумму около 50 млн долларов, включая расходы, связанные с продлением сроков строительства, уплатой таможенных пошлин и налогов, инфляцией тенге, изменением стоимости, обратной засыпкой водопропускных труб, прекращением строительства дорожного эксплуатационного пункта и финансовыми затратами.

"14 апреля 2025 года трибунал, сформированный в рамках Международного арбитражного суда ICC в Париже, вынес окончательное решение в пользу комитета. Все заявленные претензии истцов были полностью отклонены".Пресс-служба МЮ РК

Трибунал также удовлетворил встречный иск комитета, обязав истцов вернуть сумму, ранее выплаченную им в качестве компенсации за продление сроков работ.

"Кроме того, трибунал признал, что комитет, как выигравшая сторона, имеет право на полное возмещение своих судебных и арбитражных издержек. Представительство и защита интересов комитета в данном деле осуществлялись Министерством юстиции РК. В качестве консультанта была привлечена международная юридическая фирма Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP".Пресс-служба МЮ РК

Ранее Конституционный суд разъяснил Минюсту, можно ли разрешить иностранцам азартные игры, запретив казахстанцам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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